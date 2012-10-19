美国《新闻周刊》将告别纸质版,全面转向电子化

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
(本文由路透中文网编译)
路透10月18日电---在走过79年的纸质出版之路后，世界知名杂志品牌美国《新闻周刊》（Newsweek）将全面转向电子化。
在日益商业化、24小时运转的新闻圈，更多消费者抛弃纸质读物，而偏爱平板电脑与移动设备。《新闻周刊》这一决定凸显出纸质出版物在这一背景下面临的困境。
《新闻周刊》纸质版最后一期将于12月31日推出。
鉴于影响杂志行业大环境的变化，以及《新闻周刊》拥有者、IAC/InteractiveIACI.O公司负责人迪勒（Barry Diller）7月关于纸质杂志生产费用的评论，这一举动并不意外。
在迪勒当时言论发表后，《新闻周刊》及《Daily Beast》总编辑布朗（Tina Brown）在该杂志的Tumblr轻博客主页上发表一篇名为《危言耸听》（Scaremongering）的文章，试图淡化外界关于《新闻周刊》将全面电子化的猜测。
在接受路透采访时，关于停止发行纸质版的决定，布朗说道：“我们在6月开始展开激烈和集中的讨论，某种意义上说，已探讨好一段时间了。今天，我们感到准备好了，将完全致力于我们规划的道路。”
“当我到《新闻周刊》纸质版工作时，我的确很快感觉它像一种过时的媒介。尽管我仍对它热情不减，但我也觉得，这已经不再是制作新闻的合适媒介。”（完）
--编译：张家伟 发稿：程芳
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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