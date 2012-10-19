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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 09:33 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑日圆盘旋于数周高位附近,兑美元持稳

路透惠灵顿/悉尼10月19日电---澳元和新西兰元兑日圆周五盘旋于数周高位附近,因市场对日本央行下周放宽政策愈加笃定,使得日圆作为套息交易的融资货币更具吸引力.

澳元和新西兰元兑美元持稳,澳元兑美元AUD=D4持于周四触及的近三周高位1.0412美元附近.新西兰元兑美元NZD=D4报0.8188美元,脱离一周半高位0.8231.

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