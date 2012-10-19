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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 09:27 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--10月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国财政部150亿元人民币三个月期贴现国债9:30-10:30招标
  港中旅集团10亿元两个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行及招商银行主承
  中国建筑第二工程局7亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
  广西北部湾国际港务集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),农业银行主承
  梅花集团(600873.SS)20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行和招行主承
  舟山港7.3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),浦发银行主承
  三花控股集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
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  二、新债上市:

  中国建材(3323.HK)30亿元九个月期超短融011237001,票面利率4.10%
  中国航天科技集团公司30亿元两个月期超短融011238001,票面利率3.80%
  中电投集团45亿元六个月期超短融011210006,票面利率4.05%
  中国北车601299.SS20亿元九个月期超短融011228005,票面利率4.10%
  山东三星集团6亿元一年期短融041259054,票面利率5.70%
  山东高速集团10亿元一年期短融041262037,票面利率4.29%
  中南重工(002445.SZ)2亿元一年期短融041262038,票面利率6.50%
  江淮动力(000816.SZ)1亿元一年期短融041264029,票面利率6.40%
  圣农发展(002299.SZ)6亿元一年期短融041258063,票面利率4.99%
  广州百货企业集团3亿元一年期短融(浮息,半年定存基准)041264030,基本利差2.05%
  阿克苏信诚资产投资公司10亿元六年期固息债1280309,票面利率7.50%
  阜新城市基础设施建设投资公司12亿元七年期固息债1280314,票面利率7.55%
  武汉城投集团20亿元10年期投资人选择权中票(5+5)1282400,票面利率6.30%
  南京雨润食品公司13亿元三年期中票1282401,票面利率5.49%
  北京首都旅游集团18亿元三年期中票1282402,票面利率4.56%
  衡阳市中小企业1亿元两年期集合票据1283026,票面利率5.65%
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  三、缴款: 

  玉环交通投资集团10亿元七年期固息债1280315,票面利率7.15%
  惠安国资资产投资公司8亿元七年期固息债1280316,票面利率7.50%
  运城城投8亿元七年期固息债1280318,票面利率7.48%
  宁夏上陵实业集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280321,票面利率7.40%
  钦州开发投资集团9亿元七年期固息债1280322,票面利率7.10%  
  余姚水资源投资公司14亿元七年期固息债1280323,票面利率7.20%
  秦皇岛开发区国有资产公司14亿元七年期固息债1280326,票面利率7.46%
  中电投集团40亿元九个月期超短融
  中国铁建(601186.SS)(1186.HK)10亿元六个月期超短融
  义马煤业集团20亿元一年期短融
  江阴澄星集团5亿元一年期短融
  小商品城(600415.SS)12亿元一年期短融
  四川航空3亿元一年期短融
  广东大唐国际潮州发电公司4亿元一年期短融
  广发证券(000776.SZ)45亿元三个月期短融///,票面利率4.00%
  广西交通投资集团15亿元一年期短融
  小商品城(600415.SS)6亿元三年期中票
  玖龙纸业(太仓)公司6亿元两年期中票
  山东高速集团10亿元五年期中票
  武汉邮电科学研究院20亿元五年期中票
  沈阳焦煤公司8亿元五年期中票
  北京汽车集团15亿元七年期中票
  山东临工工程机械公司3.7亿元三年期中票
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  四、还本付息:

  华夏银行(600015.SS)17亿元五年期投资人选择权(3+2)固息金融债071305到期兑付,票面利率4.75%
  华夏银行43亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债071306到期兑付,基本利差0.85%
  中国人民银行100亿元一年期央行票据1101079到期兑付,参考收益率为3.5840%
  昆明市交通投资公司15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080126付息,票面利率5.48%
  杭州交通投资集团12亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080127付息,票面利率5.12%
  深圳机场12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080128付息,票面利率4.20%
  汉江水利水电公司3亿元五年期中票1082185付息,票面利率4.77%
  国家开发银行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110225付息,基本利差0.65%
  国开行192亿元10年期固息金融债110226付息,票面利率4.44%
  国开行8亿元10年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债110227付息,基本利差-0.35%
  国开行200亿元三年期固息债110257付息,票面利率4.23%
  华能集团20亿元五年期中票1182278付息,票面利率6.01%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国央行货币政策委员会委员宋国青表示,国内通胀明显下降,未来经济不会大起大落,
应避免货币政策过度干预.[ID:nSB2057309]

  --据汤森路透旗下IFR报导,据悉中国银行(3988.HK)(601988.SS)总额不超过230亿元人民币
（36.7亿美元）次级债券已经开始路演,中行已委任中银国际证券和中信证券(6030.HK)(600030.SS)
担任是次交易联席主承销商.[ID:nSB2057547]
 
  汇丰10/24公布汇丰10月中国制造业PMI初值
  国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润          (1-8月-3.1%) 
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 曹巍浩; 审校 康熙泽/李宏薇

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