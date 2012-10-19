《中国债券市场每日交易备忘》--10月19日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部150亿元人民币三个月期贴现国债9:30-10:30招标 港中旅集团10亿元两个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行及招商银行主承 中国建筑第二工程局7亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 广西北部湾国际港务集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),农业银行主承 梅花集团(600873.SS)20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行和招行主承 舟山港7.3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),浦发银行主承 三花控股集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中国建材(3323.HK)30亿元九个月期超短融011237001,票面利率4.10% 中国航天科技集团公司30亿元两个月期超短融011238001,票面利率3.80% 中电投集团45亿元六个月期超短融011210006,票面利率4.05% 中国北车601299.SS20亿元九个月期超短融011228005,票面利率4.10% 山东三星集团6亿元一年期短融041259054,票面利率5.70% 山东高速集团10亿元一年期短融041262037,票面利率4.29% 中南重工(002445.SZ)2亿元一年期短融041262038,票面利率6.50% 江淮动力(000816.SZ)1亿元一年期短融041264029,票面利率6.40% 圣农发展(002299.SZ)6亿元一年期短融041258063,票面利率4.99% 广州百货企业集团3亿元一年期短融(浮息,半年定存基准)041264030,基本利差2.05% 阿克苏信诚资产投资公司10亿元六年期固息债1280309,票面利率7.50% 阜新城市基础设施建设投资公司12亿元七年期固息债1280314,票面利率7.55% 武汉城投集团20亿元10年期投资人选择权中票(5+5)1282400,票面利率6.30% 南京雨润食品公司13亿元三年期中票1282401,票面利率5.49% 北京首都旅游集团18亿元三年期中票1282402,票面利率4.56% 衡阳市中小企业1亿元两年期集合票据1283026,票面利率5.65% ============================================================================== 三、缴款: 玉环交通投资集团10亿元七年期固息债1280315,票面利率7.15% 惠安国资资产投资公司8亿元七年期固息债1280316,票面利率7.50% 运城城投8亿元七年期固息债1280318,票面利率7.48% 宁夏上陵实业集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280321,票面利率7.40% 钦州开发投资集团9亿元七年期固息债1280322,票面利率7.10% 余姚水资源投资公司14亿元七年期固息债1280323,票面利率7.20% 秦皇岛开发区国有资产公司14亿元七年期固息债1280326,票面利率7.46% 中电投集团40亿元九个月期超短融 中国铁建(601186.SS)(1186.HK)10亿元六个月期超短融 义马煤业集团20亿元一年期短融 江阴澄星集团5亿元一年期短融 小商品城(600415.SS)12亿元一年期短融 四川航空3亿元一年期短融 广东大唐国际潮州发电公司4亿元一年期短融 广发证券(000776.SZ)45亿元三个月期短融///,票面利率4.00% 广西交通投资集团15亿元一年期短融 小商品城(600415.SS)6亿元三年期中票 玖龙纸业(太仓)公司6亿元两年期中票 山东高速集团10亿元五年期中票 武汉邮电科学研究院20亿元五年期中票 沈阳焦煤公司8亿元五年期中票 北京汽车集团15亿元七年期中票 山东临工工程机械公司3.7亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 华夏银行(600015.SS)17亿元五年期投资人选择权(3+2)固息金融债071305到期兑付,票面利率4.75% 华夏银行43亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债071306到期兑付,基本利差0.85% 中国人民银行100亿元一年期央行票据1101079到期兑付,参考收益率为3.5840% 昆明市交通投资公司15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080126付息,票面利率5.48% 杭州交通投资集团12亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080127付息,票面利率5.12% 深圳机场12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080128付息,票面利率4.20% 汉江水利水电公司3亿元五年期中票1082185付息,票面利率4.77% 国家开发银行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110225付息,基本利差0.65% 国开行192亿元10年期固息金融债110226付息,票面利率4.44% 国开行8亿元10年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债110227付息,基本利差-0.35% 国开行200亿元三年期固息债110257付息,票面利率4.23% 华能集团20亿元五年期中票1182278付息,票面利率6.01% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国央行货币政策委员会委员宋国青表示,国内通胀明显下降,未来经济不会大起大落, 应避免货币政策过度干预.[ID:nSB2057309] --据汤森路透旗下IFR报导,据悉中国银行(3988.HK)(601988.SS)总额不超过230亿元人民币 （36.7亿美元）次级债券已经开始路演,中行已委任中银国际证券和中信证券(6030.HK)(600030.SS) 担任是次交易联席主承销商.[ID:nSB2057547] 汇丰10/24公布汇丰10月中国制造业PMI初值 国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月-3.1%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 曹巍浩; 审校 康熙泽/李宏薇
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI