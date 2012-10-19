〔中国个股〕洋河股份拟首推长期股份回购计划,首期金额或不超过8亿元

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海10月19日电---中国江苏洋河酒厂股份有限公司(002304.SZ)周五公告称,拟长期实施股份回购计划,并分两期执行.据证券时报报导,该长效股份回购计划或为国内首份,按其回购计划测算,一期回购金额或不超过8亿元人民币.
此前,中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)打响蓝筹回购"第一枪",而截止10月15日,该公司用于回购股票的资金已累计约达9.98亿元.这相当于已经完成50亿元回购计划的约两成.
洋河股份公告表示,在现届董事会任期内,即2012年2月9日至2015年2月8日,制定2012-2014年股份回购计划的长效机制,公司将择机制定股份回购的相关方案.
公告并称,确定回购价格的原则为,以上一年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的每股收益为基础,参考国内A股白酒行业上市公司静态市盈率的平均水平,根据上述每股收益和静态市盈率确定回购价格的基数.董事会将以此为基数,结合公司当时的财务状况确定回购股份的价格区间.
而确定回购金额的原则为,以不高于上一年度归属于上市公司股东净利润的20%为股份回购金额的参考依据,结合公司当时的财务状况和经营状况,确定回购股份的资金总额上限.
此外该公司并公告称,将投资36.9亿元建设新产能,其中包括:投资5.6亿元建来安基地陈化老熟项目,建成后将形成25.4万吨的储酒能力;投资31.3亿元建来安基地名优酒酿造三期技改及配套工程,完成后将形成3万吨/年的酿造能力及包装物流配套、存储能力.
洋河股份早盘报131.57元,涨2.79%,过去三个月则累计下跌13.88%.(完)
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--发稿 刘昕; 审校 张喜良
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