〔中美贸易〕美国在特殊钢贸易争端WTO裁决中获胜,中国称将妥善处理(更新版)

(新增中国商务部评论)

路透北京/日内瓦/华盛顿10月19日电---世界贸易组织(WTO)周四裁定,禁止中国对某些美国出口钢材征收高关税.对此,中国商务部回应称,中方将评估相关报告,按照世贸组织规则妥善处理.

该案涉及中国对晶粒取向电工钢征收的关税.这种钢材用于高效率变压器、电动机和发电机等设备的生产.生产此类钢材的美国生产商包括俄亥俄州AK Steel AKS.N 和宾州ATI Allegheny Ludlum ATI.N.

尽管与其它中美贸易争端相比,此次特殊钢纠纷可谓微不足道,但WTO做出的裁决还是给美国总统奥巴马送来及时雨,回击了共和党总统候选人罗姆尼对他在中国问题上立场软弱的指责.

美国贸易代表柯克发表声明称:"今天我们再次清楚表明,我们将继续采取每一个必要步骤,来确保中国遵守规则,不会不公平的限制美国出口产品."

中国商务部网站周四晚间新闻稿援引该部条约法律司负责人的话称,世贸组织上诉机构虽未推翻专家组的主要结论,但支持了中方关于调查机关在价格影响评估中不需要证明价格影响与倾销或补贴进口之间具有因果关系等观点,并指出专家组的相关法律解释和适用是不适当的.

该负责人表示,中方将认真评估上诉机构报告和专家组报告,按照世贸组织规则妥善处理本案执行工作.

奥巴马政府向WTO提交诉状时,中美特殊钢贸易额在2.5亿美元以内.这与华府9月向WTO提出的汽车及其零部件贸易案件中涉及的规模相比微不足道.美国制造业联盟数据显示,2011年光是中美汽车零部件的贸易额就有120亿美元左右.(完)

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