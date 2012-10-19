版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 09:57 BJT

《汇市简讯》美元/坡元若升穿1.2200,则将看向1.2223

0141GMT * 美元/坡元因空头回补而买需良好,有望升穿1.2200,因市场削减风险 * 若升穿1.2200,将看向1.2223(1.2339-1.2152走势的38.2%回档位) * 目前为止交投于1.2185-1.2200区间,最新报1.2195-1.2198.(完) --编译 王翔琼; 审校 隋芬

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐