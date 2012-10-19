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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 09:59 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜持稳,本周有望录得1.1%的周升幅

路透上海10月19日电--伦敦期铜周五持稳,本周仍有望录得1.1%的周升幅;此前公布的数据显示中国经济企稳,且美国经济复苏正逐渐凝聚动能.

在中共十八大会议于11月8日举行前,铜价波动可能受限.

0115GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3连续第二日近持平,报每吨8,220美元.

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