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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 10:08 BJT

《汇市简讯》美元/马币在3.0535面临阻力,市场等待定盘价

0155GMT * 美元/马币开报3.0450-3.0480,随后升至3.0535 * 企业需求和空头回补推高该货币对,但很多卖单挂在此处 * 市场目前静待定盘价,或将艰难迈向3.0570,因市场偏空 * 美元/马币最新报3.0500-3.0510,无本金交割远期外汇(NDF)报3.0540-3.0570.(完) --编译 王翔琼; 审校 石冠兰

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