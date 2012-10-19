罗姆尼外交政策支持率直追奥巴马

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透华盛顿10月18日电---皮尤民众与媒介研究中心（Pew Research Center for People and the Press）周四发布的民调显示，美国共和党总统候选人罗姆尼在外交政策议题上获得的支持率明显上升，但奥巴马在这方面的支持率仍略微领先。
据民调称，在奥巴马和罗姆尼就外交政策展开辩论前，当受访者被问及两人谁在外交政策上更胜任时，47%表示支持奥巴马，43%则支持罗姆尼。
“这对罗姆尼而言可谓很大的进步，9月时他在外交政策上的支持率较奥巴马落后15个百分点，”皮尤称。
这项调查进行时间是10月4-7日，调查对象为1,511名成年人，当中包括1,201名登记选民。而就在约三周前，美国驻利比亚班加西领事馆遭到袭击，美国驻利比亚大使在袭击中遇难。罗姆尼借此机会指责奥巴马领导不力。
皮尤调查还显示，在对华贸易政策上，罗姆尼的支持率为49%，奥巴马在这方面的支持率则为40%。
在伊朗核问题和埃及、比利亚等国家政局不稳等问题上，奥巴马和罗姆尼的支持率不相上下。
另一项有关利比亚问题的调查显示，38%的受访成年人不满奥巴马政府对班加西领事馆遭袭事件的处理方式，35%的受访者表示满意。这项调查是在10月12-14日进行的。（完）
--编译 侯雪苹;审校 程芳
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