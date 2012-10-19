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市场报道 | 2012年 10月 19日 星期五 10:29 BJT

《汇市简讯》美元指数料将陷于79.00-80.00区间

0214GMT * 风险偏好仍在,但稍作喘息 * 美元指数隔夜反弹0.35%,在亚洲市场盘整 * 波林格区间仍然趋平,偏向于区间交投 * 动能指标好坏不一,料交投于79.00/80.00区间 * 技术图表(link.reuters.com/fyt43t).(完) --编译 王翔琼; 审校 隋芬

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