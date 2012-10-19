《综述》疲软经济下的移动革命:科技巨擘招架不力

路透旧金山10月18日电---移动技术可能将成为未来的主流,但尽管智能手机和平板电脑等高性能移动设备在全球快速普及,一些公司仍难以保持持续的收入来源.

本周英特尔(Intel)(INTC.O)、微软(MSFT.O)、谷歌(GOOG.O)和超微半导体(AMD)AMD.N等公司的财报令人失望,彰显出无论老牌或新兴的矽谷(矽谷)企业,都难以从消费者对个人电脑的热情日益消褪,愈发沉醉于移动设备的趋势中获利.这个转变是互联网时代降临以来,意义最为深远的结构性变化.

对一些下周将公布业绩、高度依赖移动广告及服务收入的公司而言,这不是好兆头--这些公司当中,最知名的当数Facebook(FB.O).该公司在其规模巨大的首次公开发行(IPO)前,曾就外界对其移动业务的过高期望发出警告,并掀起波澜.

分析师称,亚马逊(AMZN.O)和苹果(AAPL.O)的表现预计将会好些.苹果将于周四公布业绩,该公司目前正艰难应对产能束缚和供应中断的局面--但分析师称这可能是"甜蜜的烦恼",因为这些问题是由旺盛的移动硬件需求所引发.

与此同时,亚马逊与eBay(EBAY.O)则成功地通过移动设备抓住了消费者需求,尤其是Amazon推出的低价Kindle Fire平板电脑.已有约80万顾客是通过移动设备进行了首次的eBay购物.

但有些企业则在煎熬.

"企业发现,要找到一套适合移动领域的模式并不容易,"Gartner分析师Carolina Milanesi称."移动业务不像人们想的那么简单."

即便是矽谷当今一些最具创新性的大企业,也很难从移动用户身上实现盈利,而这又偏偏赶在宏观经济环境恶化之际.

受打击最大的可能是谷歌,其公布核心广告业务放缓后,市值缩水逾200亿美元.批评人士称这并不奇怪.

"点击付费广告的价格已连续第四个季度下滑,在这之前曾接连八个季度上涨.这个情况很不好."BGC的分析师Colin Gillis表示.

再说说休闲游戏生产商Zynga,它已俨然成为移动趋势困境中的典型例子.由于在移动平台表现不力,今年公司两度下调财测,市值蒸发四分之三.分析师已警告称Zynga恐将大举裁员.

不过谷歌CEO佩奇认为,这种转变代表的是长期机遇.

"我们确实已开始适应新的现实."他在电话会议上对分析师表示,"它将为广告商开创一个无比广阔的新领域,充满各种机遇…广告商可以在各种不同的设备之间灵活转换,使广告在正确的时间到达正确的受众."

**谁在"受伤"**

受冲击最大的要数英特尔等与PC产业链联系紧密的公司.英特尔对第四季的疲弱展望,浇熄了人们对PC市场会在年末改善的希望.英特尔在其全盛时期曾主宰PC产业,但如今在智能手机的市场份额不到1%.

曾作为英特尔竞争对手的超微半导体(AMD)则更艰难.AMD本周称将裁员15%,超过1,600人,作为另一轮削减成本的重组计划中的内容.该公司目前正试图厘清未来的发展方向.

微软(MSFT.O)周四公布季度盈利大减22%,因使用其Windows操作系统的电脑的销量下滑.[ID:nSB2057113]

**谁是赢家**

表现最好的则是早几年就摸清方向,已经在移动领域站稳脚跟的那些企业.

Verizon Communications(VZ.N)季度获利创纪录,因与其他公司合有的无线业务表现强劲,这部分业务主要源自市场对iPhone手机的需求.

甚至,在日本软银(9984.T)以200亿美元收购Sprint Nextel(S.N)控股权这笔引起轰动的交易中,iPhone也扮演了一定的角色.软银是最先在日本发售iPhone的卖家,据说其十分欣赏Sprint将iPhone引入其自身网络的努力.

记忆体晶片生产商SanDiskSNDK.O第三季的业绩也胜过外界预期,因为智能手机与平板电脑中所使用的晶片存在需求,其产品的价格自然也就水涨船高.

假设科技企业只是需要应对平台转换问题,事情另当别论.但问题是,它们现在需要在经济疲弱的形势下来应对这种转换.当经济不景气,科技升级往往是企业和消费者首先砍掉的预算选项.

"这一季的头两个月非常好,但到第三个月,宏观面似乎涌现了一些暗流.最先受到影响的不只是微软和谷歌,也有惠普和IBM."Global Equities Research的分析师Trip Chowdhry表示,"宏观环境在第三个月肯定是恶化了,没有哪家科技公司将能够独善其身."(完)