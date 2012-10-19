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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 10:33 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索走升,料将在41.45遭遇一些阻力

0219GMT * 美元/菲律宾披索开盘报41.35,并且走升,因为交易商持续回补空仓 * 削减风险的操作,以及对菲律宾央行下周将降息的一些揣测,均支撑美元/披索的走势 * 不过,因预计会有海外菲律宾工作者(OFW)的资金流入,美元/披索料将在41.45遭遇一些阻力 * 美元/披索最新报41.39-41.41,盘中交投区间为41.35-41.41;无本金交割远期外汇(NDF)报41.32-41.37.(完) --编译 兰秀娟;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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