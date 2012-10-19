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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 11:10 BJT

《汇市简讯》突破200日移动均线为美元/日圆开启趋势走势的关键

0254GMT * 东京市场早盘买需温和,但汇价走高 * 风险情绪及有关日本央行进一步采取措施的憧憬构成支撑 * 若收在200日移动均线切入位79.42上方,将促发趋势走势 * 6月高点80.63为可行目标,出口商需求放缓升势 * 浏览技术图表请点击:(link.reuters.com/kyt43t).(完) --编译 王翔琼; 审校 石冠兰

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