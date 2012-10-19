〔路透基点〕光明食品即将与银行敲定5.5亿美元贷款案--RLPC

路透香港10月18日电---汤森路透旗下基点援引知情人士报导,中国光明食品(集团)有限公司即将与六家左右的银行敲定一笔5.5亿美元贷款.

据悉,它们将包括中国银行、国家开发银行、汇丰银行、澳洲国民银行、荷兰合作银行与苏格兰皇家银行,还可能有另一家外资银行.

贷款将以俱乐部方式完成,亦将有一笔3亿美元的债券.

一如此前报导,这笔子弹式贷款的综合收益为230个基点.

光明食品6月发出5.5-8.5亿美元贷款部分的条款说明书,在亚洲组建银团.贷款规模取决市场形势是否有利于一笔债券发售.标准普尔与惠誉上月都给予光明食品BBB-的评级,穆迪给予的评级为Baa3.

去年10月,光明食品获得3.15亿美元三年期贷款,支应其收购Manassen Foods Australia Pty Ltd控股股权一案,综合收益为210个基点,利率为较Libor加码170个基点.这笔贷款是透过光明食品澳洲分公司筹措,参贷银行包括中国国家开发银行、澳洲联邦银行、荷兰合作银行、三井住友银行和Westpac Banking Corp.

在此之前,光明食品于2011年2月借入等值1.62亿新西兰元(合1.25亿美元)的三年期和四年期贷款,为其以8,200万新西兰元收购新西兰奶制品公司Synlait的51%股权提供资金.(完)