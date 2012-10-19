俄罗斯反对派将网上选举“影子议会”成员

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路透莫斯科/叶卡捷琳堡10月18日电（记者 Gleb Bryanski/Alissa de Carbonnel）---俄罗斯总统普京的反对者称，俄大选存有偏向执政党的舞弊行为。他们将举办网上竞选，选择“影子议会”成员，以重振势头消减的反对运动。

对于掌权12年来遭遇的最大规模抗议运动，普京去年和今年均称抗议者是“聒噪的猴子”，但也表示该运动可能会产生民间领袖。

尽管在俄罗斯反对派博客圈以及独立媒体机构，这一网上选举在莫斯科人之间引发了兴奋的骚动，大城市之外的俄罗斯人对此几乎全不知晓。

参与竞选的211名候选人包括学生活动人士、企业家、一名前投行人士、博客作者、一名社会名流饭店老板、一名作家以及各阶层的政客。

资深反对派领导人，诸如前国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫（Garry Kasparov）以及俄罗斯前副总理涅姆佐夫（Boris Nemtsov），将与大量不太知名的参与者竞争。

投票将于本周末进行，已有16万人注册参与。本次投票将选出一个有45名成员的协调委员会，一些支持者称这为“影子议会”的“预选”。活动组织者希望，选举能帮助反击关于反对派示威运动无领导、无组织的说法。

克里姆林宫表示，将不理睬反对派的投票，但针对投票网站的黑客攻击、组织者面临的法律压力以及支持俄罗斯政府的电视台播放的毁谤纪录片暗示，俄当局将不会坐视不管。（完）