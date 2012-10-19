〔新债招标〕中国三个月贴现国债收益率远高于二级市场,需求尚可(更新版)

(新增交易员评论和细节)

* 中标收益率2.9389%,明显高于二级市场

* 投标倍数1.33倍,需求尚可

* 资金成本相对偏高,致机构"高投"

路透上海10月19日电---中国财政部周五招标的三个月期贴现国债,中标收益率明显高于二级市场.由于资金成本相对较高,机构多倾向高位投标.但因该期国债在明年春节前到期,对机构来说在流动性管理上较有主动性,致整体需求尚可.

业内人士透露,稍早招标发行的该150亿元人民币三个月期(91天)贴现国债,加权中标收益率为2.9389%,边际(最优)中标收益率为3.0491%,投标倍数1.33倍.

交易员表示,除本期贴现国债春节前到期因素外,随着流动性回暖,市场对短期债券预期也偏乐观,因此投资者介入较为积极.

"现在都觉得(收益率)曲线会变陡峭,短期的(债券)好于长期,而且在春节前到期也有利于保护流动性,...但是资金成本现在还是很高,所以普遍投的(标位)也高."上海一银行交易员称.

银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,三个月期品种最新收益率IFT3MY=CDC为2.7845%;二级市场上,剩余期限约0.31年的国债120002券最新收益率双边报价tCN120002=CFXM在2.9451%/2.8887%.中国银行间市场七天质押回购加权利率CN7DRP=CFXS最新则报在2.6851%.

该期债为财政部今年第七期记账式贴现国债,采用多种价格(美国式)招标方式,标的为价格,全场加权平均中标价格为本期国债的发行价格.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期国债10月22日开始发行并计息,10月24日发行结束,10月26日起在各交易场所上市交易.(完)