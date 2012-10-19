(重发)《全球市场》亚洲股市下滑,欧盟就银行监管改革达成协议

(重发以调整段落)

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数从七个月高位下滑,日经指数下跌0.1%

* 欧元下档风险趋弱

* 欧盟就设立欧元区单一银行监管机构路线图达成协议

* 美元兑日圆走强,不过脱离两个月高位

路透东京10月19日电---亚洲股市周五下跌,市场连涨三日后盘整;同时欧元受到支撑,此前欧盟领导人在加深一体化方面取得重大进展,就设立单一银行业监管机构达成协议.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.5%,周四则上涨1%至七个月高位,为三周以来最大单日涨幅.该指数本周有望上升1.4%,为9月中旬以来最大单周涨幅.

韩股综合股价指数.KS11下挫0.9%,跌幅居前,对下周企业财报的担忧重新成为主要影响因素.不过,港股恒生指数.HSI上扬0.2%,表现好于其它亚股.

澳股S&P/ASX 200指数微跌0.1%,脱离周四所及15个月高位.澳元兑美元AUD=D4持稳于1.0370附近,隔夜曾触及近三周高位1.0412.

日股日经指数.N225下跌0.1%.周四曾跳涨2%至三周高位,因中国公布的第三季经济增长数据符合预期.

"投资者已经确认了市场低位,尽管谨慎情绪仍存,但乐观情绪浮现,"研究咨询公司Market Risk Advisory的合伙人Naohiro Niimura表示.

法国政府消息人士表示,欧盟领导人达成协议,在朝向建立欧元区单一银行业监管机构前进了一大步.根据该协议,欧元区救援基金可能于明年开始对受困银行进行资本重组.[ID:nSB2057409]

法国和欧盟官员称,在2014年之前欧元区所有6,000家银行将逐步纳入到欧洲央行的监管下,从接受政府援助的银行开始,然后是大型跨境机构.

国际货币基金组织(IMF)和市场分析师认为,创建有效的银行联盟是克服欧债危机的关键步骤.上述协议只是建立银行业联盟的第一步.

**欧洲风险缓解**

欧元具有韧性,兑美元EUR=报1.3073美元,接近周三所及一个月高位1.3140.欧元兑日圆EURJPY=微升0.1%至103.72日圆,隔夜一度触及五个月高点104.13.

"短期而言欧元的下行风险趋弱.虽然可能仍处于近期的宽阔区间内,但市场测试上档的动能正在积聚,"瑞银日本外汇交易主管Hiroshi Maeba表示.

欧盟峰会周五继续进行.外汇交易商表示将给予关注,但料将不会有意外的情况发生.

有关西班牙将在未来几周请求救助的憧憬,亦支撑欧元.西班牙求援将令欧洲央行开始购买西班牙债券,以降低该国的借贷成本.

10年期西班牙公债收益率(殖利率)ES10YT=TWEB周四降至六个半月低点5.35%,此前债券标售顺利进行,反映出在穆迪把西班牙债信评级维持在投资级别后,投资者对该国风险偏好有所改善.

意大利此前的一笔债券筹资规模创新高.该国表示,将从现在起至年底削减发债规模.

风险厌恶情绪消退,令美国指标10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR受到上行压力,周四升至1.83%,可能创3月中旬以来最大四日涨幅,上周五为1.66%.

美元兑日圆JPY=升0.1%,报79.35,低于周四触及的两个月高位79.47日圆.

亚洲信贷市场仅小幅走软,iTraxx除日本外亚洲投资级别指数利差ITAIG5Y=MG扩大1个基点.

现货金XAU=走势迟滞,跌0.2%,至每盎司1,737.59美元,因美债收益率上涨支撑美元,打击黄金吸引力.

美国原油期货CLc1小幅下跌0.1%,至每桶92.01美元.布兰特原油期货LCOc1持稳于112.42美元.(完)