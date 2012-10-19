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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 12:37 BJT

〔中国债市动态〕现券早盘弱势难改,短期内关注资金面扰动

路透北京10月19日电---中国银行间市场现券周五早盘弱势难改.市场人士表示,三个月贴现国债中标收益率走高,买盘的疲弱继续施压现券,短债表现更明显些;中低等级信用债,基于高票息优势,继续受到机构的青睐.

他们并指出,短期内关注资金面扰动对现券走势的影响,中期关注政策明朗和经济形势.

"三个月(国债结果)发高,大家都提高了相应券种报价,"上海一大型银行交易员称,"大家其实蛮纠结的,看不清后期状况,买盘相对少,有些卖方基于不确定性往外卖(债),利率债就显得持续有压力."

上海另一银行交易员亦称,近期国内外经济的企稳迹象,抬升了市场的风险偏好;预计短期内现券或呈现箱体震荡走势,基本面后期也难免会出现反复的状况,机构当前分歧仍大,只是因为交易热情的淡静,波动有限.

中国财政部周五招标的三个月期贴现国债,中标收益率明显高于二级市场.由于资金成本相对较高,机构多倾向高位投标.但因该期国债在明年春节前到期,对机构来说在流动性管理上较有主动性,致整体需求尚可.[ID:nSB2057941]

剩余期限约0.23年的国债120016券最新最优报价CN120001=CFXM为2.9302%/2.9302%,上日尾盘为2.8199%/2.8199%;今日上市的三年中期票据12雨润MTN1券最新成交加权收益率CN1282401=CFXS为5.4519%,较票面利率5.49%走低,其主体评级为AA.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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