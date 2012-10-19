〔中国债市动态〕现券早盘弱势难改,短期内关注资金面扰动

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透北京10月19日电---中国银行间市场现券周五早盘弱势难改.市场人士表示,三个月贴现国债中标收益率走高,买盘的疲弱继续施压现券,短债表现更明显些;中低等级信用债,基于高票息优势,继续受到机构的青睐.
他们并指出,短期内关注资金面扰动对现券走势的影响,中期关注政策明朗和经济形势.
"三个月(国债结果)发高,大家都提高了相应券种报价,"上海一大型银行交易员称,"大家其实蛮纠结的,看不清后期状况,买盘相对少,有些卖方基于不确定性往外卖(债),利率债就显得持续有压力."
上海另一银行交易员亦称,近期国内外经济的企稳迹象,抬升了市场的风险偏好;预计短期内现券或呈现箱体震荡走势,基本面后期也难免会出现反复的状况,机构当前分歧仍大,只是因为交易热情的淡静,波动有限.
中国财政部周五招标的三个月期贴现国债,中标收益率明显高于二级市场.由于资金成本相对较高,机构多倾向高位投标.但因该期国债在明年春节前到期,对机构来说在流动性管理上较有主动性,致整体需求尚可.[ID:nSB2057941]
剩余期限约0.23年的国债120016券最新最优报价CN120001=CFXM为2.9302%/2.9302%,上日尾盘为2.8199%/2.8199%;今日上市的三年中期票据12雨润MTN1券最新成交加权收益率CN1282401=CFXS为5.4519%,较票面利率5.49%走低,其主体评级为AA.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI