〔中国数据〕9月FDI连续四个月同比下降,外贸难断定已企稳回升--商务部(更新版)

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* 9月FDI同比减少6.8%,为连续四个月下降

* 仅凭9月数据不能断定中国外贸已企稳回升

* 预计今后几个月消费增速将稳中趋升

路透北京10月19日电---中国9月外商直接投资(FDI)连续第四个月同比下降,加之商务部警告称仅凭单月数据不能断定中国外贸已企稳回升,均显示在全球经济放缓之下,中国经济复苏前景仍不敢太过乐观.

不过,商务部发言人沈丹阳周五同时指出,总体上看,当前消费仍然处于平稳较快增长的区间,今后几个月的消费增速还将是稳中趋升,对经济增长的拉动作用有望进一步增强.

"目前中国利用外资的总体规模虽略有下降,但并未出现明显下降,...我们认为中国利用外资的总体趋势还是积极、健康发展的."他在新闻发布会上称.

商务部公布,9月全国实际使用外资金额84.3亿美元,同比下降6.8%;1-9月实际使用外资金额834.2亿美元,同比下降3.8%.

数据并显示,今年前九个月美国对华投资继续呈现回落,同比下降0.63%;同期,欧盟27国对华投资亦同比下降6.3%.而对外投资方面,1-9月,中国境内投资者共对全球126个国家和地区的2,941家境外企业进行了直接投资,累计实现非金融类直接投资525.2亿美元,同比增长28.9%.

**外贸难断定已企稳回升**

在提及当前外贸形势时,沈丹阳表示,9月中国外贸数据呈现出一种积极的变化,但由于当前外贸环境仍然复杂严峻,扩大外需仍面临很多困难,因此仅凭这一个月的数据还不能马上断定中国的外贸已企稳回升,但可以反映出外贸正处于缓中企稳、稳中有增的态势.

中国9月出口1,863.5亿美元,同比增长9.9%,单月出口规模创历史新高;进口同比增长2.4%.经季节调整后,中国9月出口环比增长10.9%,进口环比增长13.8%.[ID:nSB2047547]

中国国家统计局昨日公布数据亦显示,三季度经济同比增速连续第七个季度放缓,但季度环比增速已经在加快,且工业和投资数据也超出预期,凸显经济探底企稳态势,预计四季度经济回升,全年实现7.5%增长目标无忧.[ID:nSB2055705]

中国经济向好预期无疑也对人民币提供支撑,近期并重拾升值动力,频频创出历史新高.而此前在人民币贬值背景下,中国7月和8月已连续两个月出现外汇占款减少.(完)