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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 12:52 BJT

〔东京美债〕10年期公债收益率下滑,但仍接近一个月高位

路透新加坡10月19日电---美国10年期公债收益率(殖利率)周五下滑,但仍接近一个月高位.该收益率本周攀升,受益于美国房屋数据表现良好,以及西班牙公债收益率下降缓解对欧债危机的担忧.

10年期美国公债收益率US10YT=RR在亚洲时段报1.820%,较昨日所及一个月高位1.836%小幅下滑.与周四纽约尾盘相比,10年期公债价格上涨3/32,收益率下跌1个基点.

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