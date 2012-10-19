〔中国货币市场〕回购利率变动不大,下周临近月末料有走高趋势(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海10月19日电---中国银行间市场质押回购加权利率CNREPO=CFXS周五早盘变动不大.流动性维持宽松,供过于求的局面仍持续.但随着下周临近月末及大额逆回购到期,资金面增添不确定性,利率料有走高趋势.

交易员认为,目前的回购利率已是阶段性低位,流动性宽松程度也较大,因此按照央行维持流动性"紧平衡"的一贯作风,下周资金面或可能适度收紧.

"隔夜回购已经算是近期较低的了,现在流动性也比较充裕,估计央行看到宽松了就会收收,它只要少发点逆回购,加上有(逆回购)到期的就能达到(收紧)目的了."上海一银行交易员称.

他表示,随着月末临近,资金面或将日益承压,但因有央行逆回购扶持,市场并不担心出现极度紧张局面.事实上不少资金融出方乐于见到利率适度走升,刺激市场交易.

中国公开市场本周转为净回笼,逾2,200亿元人民币的规模创下年内单周次高.但这仅是在流动性向宽,资金需求减弱背景下,逆回购大量到期所导致的"被动"回收,并不意味着政策方向的转变.[ID:nSB2055899]据路透统计,下周将有总额4,050亿元的逆回购到期.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2022 2.1999 0.23

七天CN7DRP=CFXS 2.6813 2.6906 -0.93

14天CN14DRP=CFXS 3.3941 3.4031 -0.90

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9550 4.9250 -197.00

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.7800 2.6600 12.00

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.9100 2.6800 23.00

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.2020 2.2218 -1.98

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.7200 2.7200 0.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4012 3.5500 -14.88

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.1958 2.1943 0.15

七天SHICNYSWD= 2.6868 2.6800 0.68

三个月SHICNY3MD= 3.7075 3.7037 0.38

===============================================================(完)