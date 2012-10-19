联合国诸多外交问题为美国总统大选让路

(本文由路透中文网编译)

路透联合国10月18日电---随着美国即将迎来下月的总统大选，联合国关于一项武器贸易协议、巴勒斯坦申请加入联合国、中东地区大规模杀伤性武器禁令会谈等诸多棘手的外交问题不得不延后。

联合国官员和外交人士数月来一直在私下抱怨，联合国旨在解决一系列问题的会谈都被推迟到了11月6日美国总统大选之后。

一些分析人士和政治学者称美国的霸权正在减弱。但联合国成员国决定将重要谈判暂时搁置正说明美国在联合国的势力和影响力。联合国对一国大选的避让非比寻常。

联合国安理会在叙利亚冲突问题上陷入僵局，美国总统竞选活动还没有就此大做文章，但该问题或许会在10月22日奥巴马和罗姆尼最后一场辩论中被提到台前。最后一场辩论将聚焦于外交政策。

一些分析人士和外交人士称，奥巴马在叙利亚问题上的谨慎态度部分是出于大选的考虑，但其他人则表示，华府已经对联合国不抱希望了，因叙利亚的盟友俄罗斯在安理会多次否决美国的倡议。

美国政治中一直存在的一个敏感问题就是枪支控制，周二的总统候选人辩论也触及此话题。联合国代表和枪支控制活动人士表示，关于监管价值600亿美元军火贸易全球协议的谈判已经崩溃，因奥巴马政府担心，如果支持该协议会遭到罗姆尼的政治攻击。

美国否认希望推迟武器协议的谈判，坚称对于仍在讨论中的协议草案还有一些切实问题。

尽管感到沮丧，但联合国代表们也接受现实，协议会谈料将在明年3月恢复。联合国使节们表示，他们别无选择，只能默然接受，因没有美国这一世界最大武器生产国支持的协议没什么份量。（完）