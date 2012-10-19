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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 13:14 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑日圆持坚,澳元/美元脱离三周高位

路透惠灵顿/悉尼10月19日电---澳元和新西兰元兑日圆周五徘徊在数周高位附近.但澳元兑美元涨势戛然停滞,因投资者在周末前锁定部分获利.

澳元兑日圆AUDJPY=R报82.20日圆,周四曾触及四周高位82.51美元.

澳元兑美元AUD=D4脱离三周高位1.0412美元,降至1.0365美元.但澳元兑美元本周仍有望收高逾1%,兑日圆涨幅或超2%.

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