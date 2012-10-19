〔东北亚情势〕朝鲜称若周一发现反朝传单,将在不示警情况下开火

路透首尔10月19日电---朝鲜(北韩)军方周五针对从韩国境内发来的反朝传单发出数月来最严厉的警告.

据朝鲜中央通讯社报导称,军方表示,如果周一发现此类传单,"将在不示警的情况下从西线发起无情的军事打击."