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货币新闻 | 2012年 10月 19日 星期五 13:47 BJT

〔东北亚情势〕朝鲜称若周一发现反朝传单,将在不示警情况下开火

路透首尔10月19日电---朝鲜(北韩)军方周五针对从韩国境内发来的反朝传单发出数月来最严厉的警告.

据朝鲜中央通讯社报导称,军方表示,如果周一发现此类传单,"将在不示警的情况下从西线发起无情的军事打击."

此类传单是由韩国反朝人士撒过边境,而非政府行为.(完)

--编译 梁睿雪;审校 艾茂林

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