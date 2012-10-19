〔东北亚情势〕朝鲜称若周一发现反朝传单,将在不示警情况下开火

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透首尔10月19日电---朝鲜(北韩)军方周五针对从韩国境内发来的反朝传单发出数月来最严厉的警告.
据朝鲜中央通讯社报导称,军方表示,如果周一发现此类传单,"将在不示警的情况下从西线发起无情的军事打击."
此类传单是由韩国反朝人士撒过边境,而非政府行为.(完)
--编译 梁睿雪;审校 艾茂林
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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