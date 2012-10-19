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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 13:29 BJT

〔国际油市〕布兰特原油守在112美元上方但本周恐收跌,因供应忧虑减

路透新加坡10月19日电---布兰特原油周五守在每桶112美元上方,但本周恐仍录得跌幅,为五周来第三度周线下滑,因英国最大油田即将重启,缓解了供应面的忧虑.

0510GMT,12月布兰特原油合约LCOc1小升0.02美元至每桶112.44美元,本周跌幅恐怕将接近2%.而12月美国原油期货CLc1跌0.01美元,至92.09美元.

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