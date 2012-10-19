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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 13:36 BJT

〔澳洲股市〕反弹收高,因欧盟达成银行监管相关协议提振人气

路透10月19日电---澳洲股市周五逆转此前跌势小幅收高0.3%,因投资者信心受提振,此前欧盟领导人达成协议,在朝向建立欧元区单一银行业监管机构前进了一大步.[ID:nSB2057409] 银行板块弱势拖累大盘,能源板块守住近期升幅,助股指录得连续四日升势. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨11.7点至4,571.1点,周涨幅为1.6%.(完) --编译 石冠兰; 审校 艾茂林

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