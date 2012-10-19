《独家新闻》美国将邀请缅甸参观"金色眼镜蛇"演习

(本文由路透中文网编译)

路透曼谷10月19日电---美国将邀请缅甸参观世界上最大的多国军事实战演习。这是美国对缅甸军方作出的一个强有力的象征性姿态，也是缅甸与西方和解的一个里程碑。

参与演习的多国官员对路透表示，缅甸受邀参观美国和泰国军方及其他亚洲国家参与的该年度联合军演。

新加坡东南亚研究所、缅甸军事问题专家Tin Maung Maung Than博士表示：“这意义重大。缅甸过去对‘金色眼镜蛇’行动总是很不满，认为这是针对他们的，像是迈向入侵的一步。”

消息人士称，此次邀请也是美国在人道主义对话的框架下谨慎与缅甸军方再接触的一部分，是对缅甸新当选文官政府的最大胆奖励之一。

这也被视为是美国和缅甸朝向建立军事关系所迈出的第一步。1988年缅甸发生军事政变，两国军事关系基本被切断。

消息人士称，这一邀请是泰国积极游说的结果。

但此举可能也会让外界指责华府在寻求修复与缅甸军方关系上行动太过迅速。（完）