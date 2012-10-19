〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶一度跌逾3%,市场担心中国需求

路透东京10月19日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周五一度跌逾3%,因对于中国需求的乐观情绪减退,此前中国官方对其贸易业的评论悲观.

中国9月出口规模创单月新高.不过中国商务部发言人称,由于外贸环境依然复杂,仅凭9月数据不能说中国贸易已企稳回升.但目前呈现稳中趋稳、稳中有增的态势.[ID:nSB1290066]

TOCOM-3月期胶JRUc6下跌7.1日圆或2.6%,报每公斤258.3日圆.稍早低见257.1日圆.(完)