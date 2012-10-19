〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶一度跌逾3%,市场担心中国需求

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透东京10月19日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周五一度跌逾3%,因对于中国需求的乐观情绪减退,此前中国官方对其贸易业的评论悲观.
中国9月出口规模创单月新高.不过中国商务部发言人称,由于外贸环境依然复杂,仅凭9月数据不能说中国贸易已企稳回升.但目前呈现稳中趋稳、稳中有增的态势.[ID:nSB1290066]
TOCOM-3月期胶JRUc6下跌7.1日圆或2.6%,报每公斤258.3日圆.稍早低见257.1日圆.(完)
--编译 张若琪;审校 侯向明
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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