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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 14:19 BJT

〔韩国股市〕收跌,因美国黯淡财报加剧市场对本地公司业绩的担忧

路透首尔10月19日电---韩国股市周五收跌,因谷歌(Google)(GOOG.O)和微软(Microsoft)(MSFT.O)公布黯淡财报,加剧了市场对本地公司业绩的悲观情绪.

权重股三星电子(005930.KS)表现逊于大盘,尾市收跌2.6%.

韩国综合股价指数.KS11收盘下滑0.78%,至1,943.84点,终止连升三日的涨势.(完)

--编译 肖群英;审校 石冠兰

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