特写:报纸《缅甸新光》走上改革之路

路透内比都10月18日电---缅甸报纸《缅甸新光》（The New Light of Myanmar）面临形象问题，这还是客气的说法。

该报创立于1993年，是缅甸军方的代言人，曾将昂山素季描述为“痴迷于肉欲和迷信”，并赞美军方领袖，尽管军方统治导致缅甸处于贫困和恐惧。该报的外号为《缅甸新谎言》（The New Lies of Myanmar）。

随着军方政府下台和民主改革派政府上台，该报开始改头换面。

“什么问题都可以问。我们现在非常透明。”该报主编Than Myint Tun在路透到访时说道。这是国际媒体首次访问缅甸官方报纸。

《缅甸新光》是缅甸唯一一家英文日报，不过发行时间也不长。缅甸民选政府去年上台后采取的改革废除了审查制度，提振报刊市场。从2013年初开始，缅甸将允许民间发行日报。

随着竞争的临近，《缅甸新光》努力追求实用性和读者。

政治宣传变成了活泼的评论和娱乐新闻。曾将昂山素季描绘成掉光牙齿的干瘪老丑婆的漫画变成了对政治透明和西方服饰人气等热门话题的评论。

黑白的版面也终于开始尝试彩色，12月中《缅甸新光》及缅甸语版的《Myanma Alin and Kyemon》都将变为彩色印刷。

这些改革都是将缅甸国家电视台和纸媒改造成为公众服务计划的一部分。

“如果媒体过于商业化，将无法表达少数民族、妇女和年轻人等弱势群体的利益。因此这些领域应由官方媒体来报导。”缅甸信息部副部长Ye Htut表示。

改革政府代言机构并非易事。《缅甸新光》资源很少，没有受过记者培训的员工，办公室距首都内比都的车程有40分钟。

现年50岁的主编Than Myint Tun毕业于Mandalay University英语系，随后在军中服役14年，2000年加入《缅甸新光》。Than Myint Tun这样介绍26人组成的编辑团队：“我是退伍兵，他是兽医，他是工程师。我们来自各行各业。”（完）