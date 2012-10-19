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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 14:17 BJT

〔日本股市〕日经指数升破9,000点关卡,创下今年以来最大单周涨幅

路透东京10月19日电---日本股市日经指数周五升破9,000点水准,创下近一年来最大单周涨幅,因对日本央行宽松政策的预期,以及全球前景持续改善下风险意愿高涨,持续打压日圆.

日经指数.N225小升0.2%至9,002.68点,为三周新高.东证股价指数.TOPX升0.3%,收报754.39点.

日经指数本周上涨5.5%,创下2011年12月初以来的最佳单周表现.(完)

--编译 王冠中;审校 田建华

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