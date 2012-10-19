奥巴马和罗姆尼出席慈善晚宴再交锋

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约10月18日电---美国总统奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼周四共同出席一个慈善晚宴，两人见面后得空进行了温和交锋并相互揶揄。

奥巴马和罗姆尼身穿燕尾服配白色领结，见面后相互热情问候，而就在两天前的辩论会，两人还是唇枪舌剑相互攻击。

在第67届年度阿尔弗雷德·史密斯纪念基金晚宴上，奥巴马和罗姆尼相继发表了演讲，但他们的交锋却未停歇。

先讲话的罗姆尼称，当看到宴会上富人聚集时，奥巴马必须有些想法了。奥巴马希望向富人增税，以便为一些政府项目提供资金。

“你肯定会好奇他是怎么想的：时间这么短，分配量这么大。”罗姆尼说道。

当轮到奥巴马讲话时，他拿罗姆尼的巨额财富开玩笑。

“之前我去市中心的一些商铺买东西。我知道罗姆尼州长是去市中心买商铺的。”（完）