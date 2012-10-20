《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的10月15日-19日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周累计涨0.2%,为连续11周维持升值态势,盘中屡创历史新高, 最高曾突破6.25元整数关口,触及6.2446.而与上周中间价大幅跳升不同,本周中间价呈现平 稳缓升态势,在中国经济企稳向好引导下,人民币升值压力犹存,后期仍有望继续小幅走升. [CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国公开市场本周转为净回笼,逾2,200亿元的规模创下年内单周次高.但这仅是在流动性向 宽,资金需求减弱背景下,逆回购大量到期所导致的"被动"回收,并不意味着政策方向的转变. 业内人士指出,人民币走升可能导致的外汇占款增加等因素,支撑未来资金面;加之近期公 布的多项数据,显示四季度中国经济很可能企稳回升,货币政策"以静制动"或仍是上选.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市利率债当周持续低迷态势,中国经济增长触底企稳的信号愈发明确,施压债市, 特别是中长期限券种难以走暖.短期因大额逆回购到期等因素,令资金动向还存不确定性,机 构青睐下一阶段多看少动以待更多信号指引.[CN/CN] 票据: --在稳定资金面哺育下,中国票据市场转贴利率本周续降.但随着月末渐行渐近,机构也开始 着手收紧信贷规模,令转贴利率暗藏升势.业内人士提示,近期票市走势需进一步关注9月外汇 占款情况及央行开市场逆回购操作等影响资金面的重要因素.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周累计涨1.1%,为连续第三周上涨,受经济止跌企稳及十八大前政策预期 提振.分析人士预计,虽然量能不足将制约大盘短期上行空间,但此轮反弹尚未结束,预计将于 十八大前后升至阶段性高点.[.SSCN] 期市: --沪铜主力合约当周弱势震荡.周一因有投资者担忧中国经济疲弱会影响需求,国内铜价补跌, 之后随国际市场有所反弹,但现货消费疲软令铜价周五拉出一根中阴线,明年1月期铜合约当日 收报58,460元,较上周跌520元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周出现震荡.周一美国乐观经济数据令金价受到压制,随后稍有反弹,但国际股 市的回落又拖低了金价,国内期金主要合约周五收报351.67元,较上周跌2.3%.(完) --整理 刘昕/林琦/康熙泽/尹嫄婷/李文科; 审校 张喜良