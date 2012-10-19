〔中国股市〕沪综指震荡小幅收跌,量能不足制约大盘上行空间

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透北京10月19日电---中国股市沪综指周五窄幅震荡后小幅收跌,多空双方温和拉锯,力量均衡.总体来看,量能不足仍制约大盘上行空间.分析人士称,技术面看沪指在2,132点附近仍有反复,预计反弹尚未结束,后市仍有震荡走高机会.
沪综指.SSEC收报2,128.302点,跌3.386点,或0.16%,昨日该股指收升至逾一个月高位.本周该股指则累计涨1.11%,为连续第三周上涨.上海A股今日成交亿505元人民币,上日为656亿元.
"市场在经济止跌企稳及十八大前政策预期下的反弹格局还没有改变,今天整理主要是技术上的要求.不过反弹应该还未结束,预计将于十八大前后升至阶段性高点."东北证券分析师沈正阳表示.
投资机会方面,他表示看好中报较好及估值比较合理的白酒、医药等板块,同时,亦可布局经济短周期企稳复苏所带动的相关行业.
沪市机械类股建设机械(600987.SS)收报涨停至7.66元.
沪深300指数.CSI300收跌0.15%,报2,332.470点.沪深300指数11月合约CIFX2尾盘报2,347.6点,跌0.21%,成交量为297,121手(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
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