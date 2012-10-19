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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 16:21 BJT

〔东北亚情势〕朝鲜称若周一发现反朝传单,将向韩国开火(更新版)

(本文由路透中文网编译)

路透首尔10月19日电---朝鲜(北韩)周五对韩国发出数月来最严厉警告，称如果周一发现从韩国越境发来反朝传单，朝鲜将向韩国领土开火。

据朝中社报导，朝鲜称如果周一发现这样的传单，将在"不示警的情况下从西线发起无情的军事打击。"

朝鲜称，如果发动袭击，目标将锁定边境城市坡州的一处旅游区。

韩国一个非政府组织联盟称，他们将按计划于下周一上午11:30(北京时间10:30)通过巨型气球，散发20万份反朝传单。

脱北者朴相学(Pak Sang-hak)说："我们去年也遇到过类似威胁，他们以前没能阻止我们，这次也一样。"

韩国国防部长金宽镇(Kim Kwan-jin)周五则表示，韩国将对朝鲜的任何袭击予以反击。

朝中社常常发布反韩言论，但针对特定地区发出明确威胁的情况，在近月尚属罕见。

朝中社援引军方将领的话称："朝鲜人民军言出必行。"（完）

--编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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