〔东北亚情势〕朝鲜称若周一发现反朝传单,将向韩国开火(更新版)

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(本文由路透中文网编译)
路透首尔10月19日电---朝鲜(北韩)周五对韩国发出数月来最严厉警告，称如果周一发现从韩国越境发来反朝传单，朝鲜将向韩国领土开火。
据朝中社报导，朝鲜称如果周一发现这样的传单，将在"不示警的情况下从西线发起无情的军事打击。"
朝鲜称，如果发动袭击，目标将锁定边境城市坡州的一处旅游区。
韩国一个非政府组织联盟称，他们将按计划于下周一上午11:30(北京时间10:30)通过巨型气球，散发20万份反朝传单。
脱北者朴相学(Pak Sang-hak)说："我们去年也遇到过类似威胁，他们以前没能阻止我们，这次也一样。"
韩国国防部长金宽镇(Kim Kwan-jin)周五则表示，韩国将对朝鲜的任何袭击予以反击。
朝中社常常发布反韩言论，但针对特定地区发出明确威胁的情况，在近月尚属罕见。
朝中社援引军方将领的话称："朝鲜人民军言出必行。"（完）
--编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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