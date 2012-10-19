〔路透基点〕辜仲谅商洽至少3亿美元融资支应收购壹传媒台湾业务

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港10月19日电---消息人士向汤森路透旗下基点表示,前中信金控副董事长辜仲谅与数家银行商洽至少等额3亿美元的融资,以支持其收购香港上市公司壹传媒(0282.HK)旗下的台湾业务.
据知情人士透露,贷款的具体规模仍在磋商中,但该买家冀望至少达到总收购价175亿台币(6亿美元)的一半.
壹传媒周三在港交所发表公告称,已与台湾中信集团大股东辜仲谅签定意向书(MOU),预定以175亿台币出售台湾的报纸、杂志及电视台资产.壹传媒由香港传媒大亨黎智英掌控.
该公司称,壹传媒已同意作出为期三年的承诺,公司暨董事长黎智英将不会拥有或控制任何的台湾印刷传媒或电视台.
壹传媒在声明中称,此交易"可使本集团理顺资源,并专注本集团香港业务及其于数码内容相关业务的进一步发展."
黎智英在几周前表示,由于财务亏损,将出售旗下台湾电视台事业.
壹传媒H股周四在停牌两天后跳涨44%,至1.62港元,创逾三年来的最高水平.(完)
--编译 肖群英;审校 王冠中
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI