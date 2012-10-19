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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 16:13 BJT

〔路透基点〕辜仲谅商洽至少3亿美元融资支应收购壹传媒台湾业务

路透香港10月19日电---消息人士向汤森路透旗下基点表示,前中信金控副董事长辜仲谅与数家银行商洽至少等额3亿美元的融资,以支持其收购香港上市公司壹传媒(0282.HK)旗下的台湾业务.

据知情人士透露,贷款的具体规模仍在磋商中,但该买家冀望至少达到总收购价175亿台币(6亿美元)的一半.

壹传媒周三在港交所发表公告称,已与台湾中信集团大股东辜仲谅签定意向书(MOU),预定以175亿台币出售台湾的报纸、杂志及电视台资产.壹传媒由香港传媒大亨黎智英掌控.

该公司称,壹传媒已同意作出为期三年的承诺,公司暨董事长黎智英将不会拥有或控制任何的台湾印刷传媒或电视台.

壹传媒在声明中称,此交易"可使本集团理顺资源,并专注本集团香港业务及其于数码内容相关业务的进一步发展."

黎智英在几周前表示,由于财务亏损,将出售旗下台湾电视台事业.

壹传媒H股周四在停牌两天后跳涨44%,至1.62港元,创逾三年来的最高水平.(完)

--编译 肖群英;审校 王冠中

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