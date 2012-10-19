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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 15:28 BJT

〔日本债市〕终止连跌三日颓势,受投资者逢低承接鼓舞

* 10年期日债收益率脱离周四触及的三周高位

* 10年期日债期货的五日和20日移动均线趋近

路透东京10月19日电---日本政府公债周五终止连跌三日的颓势,并收复部分失地,得益于指标公债收益率(殖利率)周四触及三周高位后,投资者趁机低接.

周四公布的20年期日债标售结果强劲,安抚了投资者对供应状况的担忧,与此同时,市场对日本央行继续放松货币政策的预期也支撑债市.

美国房屋开工数据和本周稍早出炉的一系列中国经济数据好于预期,令投资者对全球经济前景的悲观情绪减弱,这令美国公债和日债承压.但一些策略师和市场人士表示,这些迹象恐怕尚不能表明趋势变化.

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