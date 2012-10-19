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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 15:55 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元连续第七个交易日走强,韩债上涨

* 韩元录得第四周上涨

* 韩债价格上升,因股市走低

路透首尔10月19日电---韩元兑美元KRW=周五收复盘初失地,录得连续第七日上涨,因投资者在周末前调整仓位及本地出口商抛售美元.

韩元兑美元KRW=KFTC周五国内市场收于1,103.3,周四收报1,104.3.

市场人士推动韩元在盘初下跌,因之前谷歌(Google)(GOOG.O)和微软(Microsoft)(MSFT.O)公布的季度业绩逊于预期,令风险偏好降温.

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