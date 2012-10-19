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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 16:26 BJT

〔中国债市〕中短端金融债收益率小升,机构多看少动以观资金面动向

路透北京10月19日电---中国银行间债市周五现券走势大多持稳,不过三至五年政策性金融债抛盘力量较多方更胜一筹,推动该期限券种收益率小幅上行.交易员表示,下周适逢大额逆回购到期,所以短期资金动向还存不确定性,机构青睐多看少动以待更多信号指引.

"三年至五年金融债(收益率)是比前几天成交稍微高了一点,"上海一大型银行交易员称,"估计有前期介入的机构获利了,有些在出,带动它上行."

上海一商业银行交易员表示,虽然央行通过公开市场逆回购操作持续"输血",不过市场对于月内资金面仍存一定忧虑,一方面因财政存款10月通常是上缴,另一方面下周逆回购资金到期规模偏大,均令流动性承压.

中国公开市场本周转为净回笼,逾2,200亿元人民币的规模创下年内单周次高.但这仅是在流动性向宽,资金需求减弱背景下,逆回购大量到期所导致的"被动"回收,并不意味着政策方向的转变.[CN/MMTCN]据路透统计,下周将有总额4,050亿元的逆回购到期.

中国银行间市场质押回购加权利率CNREPO=CFXS周五变动不大.流动性维持宽松,供过于求的局面仍持续.但随着下周临近月末及大额逆回购到期,资金面增添不确定性,利率料有走高趋势.[CN/CN]

剩余期限约4.849年的金融债12农发15券最新最优报价CN120415=CFXM为3.99%/3.94%,上日尾盘为3.95%/3.89%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.1963 2.6783

上日 2.1999 2.6906

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9510/2.8850

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8050/2.7400

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3180/3.2580 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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