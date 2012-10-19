〔日本经济〕央行总裁警告称,海外经济体增速放缓或损及日企资本支出(更新版)

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(新增细节)
* 央行总裁对全球经济成长疲软和中国经济放缓提出警讯
* 维持关于本国经济将复苏的央行观点
* 因风险增加,央行或放宽政策--消息
路透东京10月19日电---周五日本央行总裁白川方明警告称,海外增长放缓正在损及企业景气,且可能导致企业延迟资本支出计划.这释放出央行准备好为支撑疲软的经济而进一步放宽货币政策的讯号.
白川方明维持央行的观点,即日本经济在经历迟滞期后,将恢复复苏.不过其强调称,中国经济放缓延长以及欧债危机令前景蒙尘.
"因海外经济体增速愈发放缓,出口和工业产出正趋于疲软,"白川方明在日本信贷联盟的年度会议上表示.
"因企业获利改善,资本支出当前显现为增长趋势,但由于海外经济放缓,部分造成企业景气恶化,所以我们必须谨慎小心,观察这是否会导致企业推迟资本支出计划."
白川方明的言论凸显了央行内部对于日本经济或需更长时间才能重新复苏的疑虑上升,因为全球需求疲弱的影响扩大.
熟悉央行思路的消息人士称,日本央行或许会在10月30日下调成长预估,并可能考虑放松货币政策,因经济疲弱令日本经济愈发难以在未来数年内达到央行设定的1%通胀率目标.日本央行目前面临着采取行动的政治压力.
白川方明几乎未透露有关货币政策前景的线索,他只是表示,日本央行寻求有力的放松环境,但结构性改革以及政府和民间部门的努力,在对抗通缩方面亦是很重要的.
日本央行2月设定了1%的通胀率目标并放松政策.随后央行还在4月和9月推出进一步刺激措施,以缓解全球需求疲弱和日圆走强对于日本经济的冲击.(完)
--编译 田建华/侯向明;审校 高琦
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