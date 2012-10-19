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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 18:20 BJT

土耳其呼吁叙各方在宰牲节期间停火

(本文由路透中文网编译提供)

路透安卡拉10月19日电---土耳其外长达武特奥卢（Ahmet Davutoglu）周五呼吁叙利亚冲突各方在下周的伊斯兰宰牲节期间停火。

联合国与阿盟叙利亚问题联合特别代表卜拉希米料于周五前往大马士革，试图促成阿萨德和反对派之间的停火。（完）

--编译：李富强 发稿：王凤昌

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