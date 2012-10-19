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市场报道 | 2012年 10月 19日 星期五 16:10 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元在四个月低位附近徘徊,关注英国数据

路透伦敦10月19日电---英镑兑欧元周五在四个月低位附近徘徊,兑美元亦承压,受累于英国央行一名官员暗示近期内有必要祭出更多宽松举措.

如果0830GMT出炉的英国公共部门收支短差数据显示,该国财政状况恶化,增强该国失去AAA评级的风险,那么英镑或将承受更多压力.

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