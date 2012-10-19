〔中国票据市场〕资金面稳定本周转贴利率续跌,但信贷规模收紧孕育升势

路透上海10月19日电---在稳定资金面哺育下,中国票据市场转贴利率本周续降.但随着月末渐行渐近,机构也开始着手收紧信贷规模,令转贴利率暗藏升势.

交易员表示,虽然表面上转贴利率持续回落,但实际上供求博弈已发生变化,大量机构出票,而受信贷规模限制收票机构日益减少,此种趋势延续下去,将成为助推转贴利率上行的动力.

"快到月底了,银行又开始收规模了,大批卖票的,但本周资金面平稳,两方面因素相互作用下,转贴利率还是稍微跌一点的."华北一银行交易员称.

他并认为,虽短期内收紧信贷规模令票市承压,但转贴利率是否上行却尚未明确,主要变量在于资金面.需进一步关注9月外汇占款情况及央行公开市场逆回购操作等影响资金面的重要因素.

中国公开市场本周转为净回笼,逾2,200亿元人民币的规模创下年内单周次高.但这仅是在流动性向宽,资金需求减弱背景下,逆回购大量到期所导致的"被动"回收,并不意味着政策方向的转变.[ID:nSB2055899]据路透统计,下周将有总额4,050亿元的逆回购到期.[CN/MMTCN]

中国海关数据显示,9月出口1,863.5亿美元,同比增长9.9%,单月出口规模创历史新高;经季节调整后中国9月出口环比增长10.9%,进口环比增长13.8%.[ID:nSB2047547]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.0904/4.8470 5.2810/4.9944 5.7972/5.4011

上周五 5.2960/5.0325 5.4720/5.1880 6.0360/5.6853

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变动 -20.56/-18.55 -19.1/-19.36 -23.88/-28.42

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价上涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.5327%,较上周五的4.5164%上涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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周五 2.8495/2.7910 2.8960/2.8340

上周五 2.9150/2.8550 2.9800/2.9130

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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