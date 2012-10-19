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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 16:44 BJT

〔中国债市〕IRS走势较为平稳,消息淡静短期或以震荡为主

路透上海10月19日电---中国人民币利率互换(IRS)曲线周五走势平稳,总体波动不大.目前消息面较为淡静,IRS大涨大跌动力不足.若未来流动性不发生大的变化,短期内预计仍以震荡走势为主.此外,IRS曲线自近期走出一波陡峭化行情后,没有新的刺激因素,进一步增陡的可能性将逐步减弱.

还有交易员并指出,月末前还要重点关注资金面的变化.若流动性吃紧推升短端,不排除曲线或暂时趋平.

上海一银行交易员称,今日IRS总体变化不大.一年和五年品种的点差"已经很陡了,再往上空间不大."

本周以来,银行间市场资金面基本延续宽松态势.目前七天质押式回购CN7DRP=CFXS加权利率已探至2.70%附近,较最近一次公开市场同期限逆回购操作利率低近70个基点(bp).

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.1000/3.2075 3.0540/3.1500 3.1520/3.2480 3.2700/3.3700 3.2625/3.6000

周四 3.1300/3.2380 3.0608/3.1550 3.1567/3.2517 3.2850/3.3817 3.2860/3.5740

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变动 -0.0300/-0.0305 -0.0068/-0.0050 -0.0047/-0.0037 -0.0150/-0.0117 -0.0235/+0.0260

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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