〔中国债市〕IRS走势较为平稳,消息淡静短期或以震荡为主

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海10月19日电---中国人民币利率互换(IRS)曲线周五走势平稳,总体波动不大.目前消息面较为淡静,IRS大涨大跌动力不足.若未来流动性不发生大的变化,短期内预计仍以震荡走势为主.此外,IRS曲线自近期走出一波陡峭化行情后,没有新的刺激因素,进一步增陡的可能性将逐步减弱.
还有交易员并指出,月末前还要重点关注资金面的变化.若流动性吃紧推升短端,不排除曲线或暂时趋平.
上海一银行交易员称,今日IRS总体变化不大.一年和五年品种的点差"已经很陡了,再往上空间不大."
本周以来,银行间市场资金面基本延续宽松态势.目前七天质押式回购CN7DRP=CFXS加权利率已探至2.70%附近,较最近一次公开市场同期限逆回购操作利率低近70个基点(bp).
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
------------------------------------------------------------------------------------
周五 3.1000/3.2075 3.0540/3.1500 3.1520/3.2480 3.2700/3.3700 3.2625/3.6000
周四 3.1300/3.2380 3.0608/3.1550 3.1567/3.2517 3.2850/3.3817 3.2860/3.5740
------------------------------------------------------------------------------------
变动 -0.0300/-0.0305 -0.0068/-0.0050 -0.0047/-0.0037 -0.0150/-0.0117 -0.0235/+0.0260
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI