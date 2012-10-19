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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 17:31 BJT

〔路透基点〕中国世茂房地产签署37亿元10年期资产支持贷款--RLPC

路透香港10月19日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,世茂房地产控股有限公司(0813.HK)已签署37亿元人民币(5.92亿美元)的10年期境内资产支持贷款.

中国银行上海分行担任是次贷款牵头行.其他四家银行(含一家外资行)加盟担任一般参贷行.

消息人士称,贷款利率超过中国人行基准利率的110%.

一位消息人士提到,贷款以上海世茂国际广场作为担保.上海世茂国际广场为上海最高建筑之一.

签约已在9月末进行.

与此同时,世茂房地产正与多家银行商洽离岸美元贷款事宜.如此前报导,大约六家银行可能担任牵头行.

消息人士稍早称,离岸美元贷款的磋商价码可能高于当地报章报导的500个基点综合收益.(完)

--编译 肖群英;审校 王冠中

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