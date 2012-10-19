〔路透基点〕中国世茂房地产签署37亿元10年期资产支持贷款--RLPC

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港10月19日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,世茂房地产控股有限公司(0813.HK)已签署37亿元人民币(5.92亿美元)的10年期境内资产支持贷款.
中国银行上海分行担任是次贷款牵头行.其他四家银行(含一家外资行)加盟担任一般参贷行.
消息人士称,贷款利率超过中国人行基准利率的110%.
一位消息人士提到,贷款以上海世茂国际广场作为担保.上海世茂国际广场为上海最高建筑之一.
签约已在9月末进行.
与此同时,世茂房地产正与多家银行商洽离岸美元贷款事宜.如此前报导,大约六家银行可能担任牵头行.
消息人士稍早称,离岸美元贷款的磋商价码可能高于当地报章报导的500个基点综合收益.(完)
--编译 肖群英;审校 王冠中
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
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