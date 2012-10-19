版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 19日 星期五 17:30 BJT

〔全球农业〕乌克兰将从11月15日起禁止小麦出口--交易商

路透基辅10月19日电---交易商周五表示,乌克兰农业部准备从11月15日起禁止小麦出口.

受恶劣天气影响,乌克兰今年小麦产量减少三分之一,此外谷物交易商猜测乌克兰很快将限制小麦出口,所以积极加快小麦出口.

乌克兰农业部长Mykola Prysyazhnyuk曾表示,若过多出口使得国内面包价格面临上涨风险,那么该国将考虑限制小麦出口.(完)

--编译 许娜;审校 张荻

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐