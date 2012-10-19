〔全球农业〕乌克兰将从11月15日起禁止小麦出口--交易商

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透基辅10月19日电---交易商周五表示,乌克兰农业部准备从11月15日起禁止小麦出口.
受恶劣天气影响,乌克兰今年小麦产量减少三分之一,此外谷物交易商猜测乌克兰很快将限制小麦出口,所以积极加快小麦出口.
乌克兰农业部长Mykola Prysyazhnyuk曾表示,若过多出口使得国内面包价格面临上涨风险,那么该国将考虑限制小麦出口.(完)
--编译 许娜;审校 张荻
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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