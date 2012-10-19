《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月19日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 武汉水务集团 10 10 12 10/22簿记建档 浦发银行 AA 10/23 10/24 ============================================================================================= 浙江省建 8 4 12 10/22簿记建档 中信银行 AA- 10/24 10/25 设投资集团 ============================================================================================= 平高电气 5 5 12 10/23簿记建档 广发银行 AA 10/24 10/25 (600312.SS) ============================================================================================= 中国联通 150 150 12 10/23簿记建档 光大银行 AAA 10/24 10/25 工商银行 ============================================================================================= 中国新兴 10 10 12 10/23簿记建档 北京银行 AA+ 10/24 10/25 (集团)总公司 华夏银行 ============================================================================================= 天能电池 7.5 4 12 10/23簿记建档 浦发银行 A+ 10/24 10/25 集团有限公司 ============================================================================================= 成都公共 5 2.5 12 10/23簿记建档 浙商银行 AA 10/24 10/25 交通集团 ============================================================================================= 大亚科技 3.7 3.7 12 10/23簿记建档 中信银行 AA- 10/25 10/26 (000910.SZ) ============================================================================================= 润华集团 10 5 12 10/23簿记建档 兴业银行 AA- 10/24 10/25 ============================================================================================= 国电集团 82 82 12 10/23簿记建档 中信银行 AAA 10/24 10/25 国开行 ============================================================================================= 南玻集团 7 7 12 10/23簿记建档 招商银行 AA+ 10/24 10/25 (000012.SZ)(200012.SZ) 建设银行 ============================================================================================= 马钢股份 100 35 12 10/24簿记建档 中信证券 AA+ 10/25 10/26 (600808.SS)(0323.HK) 工商银行 ============================================================================================= 中国联通 80 80 12 10/24簿记建档 工商银行 AAA 10/25 10/26 建设银行 ============================================================================================= 沈阳机床集团 6 6 12 10/24簿记建档 浦发银行 AA 10/26 10/29 ============================================================================================= 沃尔核材 1.9 1.9 12 10/24簿记建档 兴业银行 A+ 10/25 10/26 (002130.SZ) ============================================================================================= 农产品 10 5 12 10/24簿记建档 平安银行 AA 10/25 10/26 (000061.SZ) ============================================================================================= 顺鑫农业 10 4 12 10/24簿记建档 北京银行 AA 10/25 10/26 (000860.SZ) ============================================================================================= 郑州煤炭 30 30 12 10/24簿记建档 浦发银行 AA+ 10/26 10/29 工业(集团) 兴业银行 ============================================================================================= 雏鹰农牧 4 2 12 10/24簿记建档 中信银行 A+ 10/25 10/26 (002477.SZ) ============================================================================================= 山钢集团 60 60 12 10/25簿记建档 中国银行 AAA 10/26 10/29 民生银行 ============================================================================================= 营口港 12 12 12 推迟发行 浦发银行 AA+ -- -- 务集团 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) =================================================================================================== *黑牡丹 9 9 3 10/26簿记建档 兴业银行 AA 10/29 10/30 (600510.SS) =================================================================================================== 马鞍山市城市 28 8 5 10/22簿记建档 国开行 AA 10/23 10/24 发展投资集团 民生银行 =================================================================================================== 黑龙江省高 30 15 5 10/22簿记建档 中信银行 AA 10/24 10/25 速公路集团 光大银行 =================================================================================================== 国家开发 75 25 10 10/22簿记建档 中国银行 AAA 10/23 10/24 投资公司 建设银行 =================================================================================================== 湖北省联合发 7 7 5 10/23簿记建档 平安银行 AA+ 10/24 10/25 展投资集团公司 浦发银行 =================================================================================================== 神华集团 150 50 5 10/23簿记建档 农业银行 AAA 10/24 10/25
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI