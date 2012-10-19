《中国企业债发行日程表》--10月19日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ==================================================================================== *恩施城市 8 7 7.55% AA- 10/22-10/26 长江证券 建设投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 钦州市开发投 9 7 7.10% AA 10/16-10/22 国海证券 资集团有限公司 (第5-7年末每年偿还30%本金/发行人旗下公司提供土地担保) ==================================================================================== 宁夏上陵实业 5 6 前三年7.40% AA- 10/18-10/22 国海证券 集团有限公司 (附第三年末发行人上调利率选择权和投资者回 售选择权/全资子公司以拥有房地产提供担保) ==================================================================================== 湖南常德市 7 6 7.18% AA 10/18-10/22 广发证券 德源投资开发公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ==================================================================================== 德达城市建 10 7 7.14% AA 10/18-10/22 海通证券 设投资运营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 重庆永川区惠 12 7 7.33% AA 10/16-10/22 国信证券 通建设发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 重庆江北区国 18 7 7.20% AA 10/16-10/22 首创证券 有资产经营管理公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 黄冈城市建 10 7 7.10% AA 10/19-10/23 国开证券 设投资有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 青州宏源公有 8 7 7.35% AA- 10/19-10/23 齐鲁证券 资产经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) 4 6 7.25% (第3-6年末每年偿还25%本金/北京首创担保有限责任公司提供担保) ==================================================================================== 张家界市经 8 7 7.40% AA- 10/18-10/24 国开证券 济发展投资集团 (第5-6年末每年偿还20%本金/自有土地提供担保) ==================================================================================== 七台河市城市 10 7 7.30% AA 10/18-10/24 国开证券 建设投资发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 海通证券 ==================================================================================== 韶关市金 14 7 7.30% AA 10/18-10/24 广州证券 叶发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 海亮集团 4 6 前三年6.50% AA 10/19-10/25 中银国际 (附第三年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权/自有土地所有权提供担保) 6 7 前五年6.75% (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权/自有土地所有权提供担保) ==================================================================================== 池州城市经 9 7 7.17% AA- 10/17-10/26 民生证券 营投资有限公司 (以自有土地使用权担保) ==================================================================================== 娄底城市建设 13 6 7.28% AA 10/19-10/26 银河证券 投资集团有限公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ==================================================================================== 北京金融 19 7 5.00%-5.40% AAA 10/22-10/26 国信证券 街投资集团 (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ==================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 康熙泽; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI