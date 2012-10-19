〔中国金融〕9月外汇占款增加1,306亿元,财政存款减少3,698亿元--央行

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透北京10月19日电---中国央行周五公布,今年9月末金融机构外汇占款余额为257,707.62亿元,
据此计算,当月外汇占款增加约1,306亿元人民币.
根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表,9月末财政性存款余额为32,503.79亿元,当月减少约3,698亿元.
上述两项数据表明,9月份市场因此增加的流动性约5,000亿元,逆转过去连续两个月的双重抽离态势.
以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况:
2012年9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
财政性存款(亿元) -3,698 406 4,274 -2,360 2,652 4,343 -4,058 1,218 3,503
外汇占款(亿元) 1,306 -174 -38.2 491 234 -606 1,246 251 1,409
外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道.如果增加,则意味着注入流动性,减少则相反.
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.(完)
参看详情,可点选中国人民银行网站(here)
--发稿 张胜男; 审校 黄凯
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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