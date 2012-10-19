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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 18:06 BJT

〔日本金融〕日本公债收益率若升1%,主要银行将损失3.7万亿日圆--央行

路透东京10月19日电---日本央行周五表示,日本金融业面临越来越大的利率风险,因银行业持有大量政府公债,如果公债收益率(殖利率)上升1%,那么主要银行便将损失3.7万亿(兆)日圆.

不过,日本央行指出,主要银行的核心一级资本充足率将达13%左右,表明这些银行可以经受住公债收益率跳升.

日本央行在金融系统半年度报告中做出以上预期.一周前国际货币基金组织(IMF)曾表示,日本银行业持有太多日本公债,这是"金融稳定面临的主要忧虑".

日本公共债务相当于其5万亿美元经济规模的近两倍,是全球公共债务负担最重的国家,不过大多数日本公债都由其国内投资者所持有,因为日本商业银行倾向于把存款用于投资日本公债,而不是放贷给其他公司.(完)

--编译 许娜;审校 张荻

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