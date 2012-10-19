〔日本金融〕日本公债收益率若升1%,主要银行将损失3.7万亿日圆--央行

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透东京10月19日电---日本央行周五表示,日本金融业面临越来越大的利率风险,因银行业持有大量政府公债,如果公债收益率(殖利率)上升1%,那么主要银行便将损失3.7万亿(兆)日圆.
不过,日本央行指出,主要银行的核心一级资本充足率将达13%左右,表明这些银行可以经受住公债收益率跳升.
日本央行在金融系统半年度报告中做出以上预期.一周前国际货币基金组织(IMF)曾表示,日本银行业持有太多日本公债,这是"金融稳定面临的主要忧虑".
日本公共债务相当于其5万亿美元经济规模的近两倍,是全球公共债务负担最重的国家,不过大多数日本公债都由其国内投资者所持有,因为日本商业银行倾向于把存款用于投资日本公债,而不是放贷给其他公司.(完)
--编译 许娜;审校 张荻
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI